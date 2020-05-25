許多人都為小腹苦惱，儘管已經少吃，肚子還是消不下去，恐是長期便秘導致。一名42歲女子，從小就有便秘問題，約3至4天才會排便一次，透過自然療法專業醫師推薦的一道整腸解便湯，竟順暢排出30cm的糞便，不但便秘問題好轉，體重還掉了5公斤。

長期便祕、脹氣，致癌物質長時間滯留腸中，恐提高腸癌風險，《早安健康》報導，日本自然療法專業醫師、三浦診所院長三浦直樹推薦「醃梅紅白蘿蔔湯」，不但能幫助排便，而且紅、白蘿蔔的豐富膳食纖維、維生素及酵素，還能幫助提高代謝、促進體內老廢物質排出。

三浦直樹指出，臨床上遇過一名42歲的女子，有嚴重便秘問題，透過吃這道湯品，排便頻率變正常，而且持續喝，加上均衡飲食及規律運動後，竟成功暴瘦5公斤。

日本長壽料理專家中美惠也教導簡單的醃梅紅白蘿蔔湯做法，準備紅白蘿蔔泥各2大匙，放入鍋中加一杯水弱煮，再將無添加物的半顆醃梅及半片海苔撕碎後加入湯中煮2～3分，最後加2～3滴醬油調味即可。

(中時電子報)