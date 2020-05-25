新台幣兌美元匯價在上周五雖再度貶破30元關卡，但市場多解讀係有關單為強化外銷廠商接單的競爭韌性，而在30元關卡助「踢」一腳；今早盤以來，新台幣兌美元匯率，雖未再升破30元，但已然哺穩健發展格局，使台股與外銷廠商都鬆口氣。

新台幣兌美元匯價，周一甫開市暫報30.07元，貶值6.1分，但這也是早盤以來的最低點，之後，新台幣逐步回穩，貶幅收歛；盤中最高點一度來到30.01元，僅微幅貶值0.1分，迄上午11：26的匯價係報30.052元，仍貶值4.3分，整體來說，走勢相對持穩。

台股方面，今早盤開高震盪趨堅，盤中一度下修至10719點，失守月線與10800點關卡，不過，隨著權王台積電在前波心理關卡支撐區290元攻防戰中，予力守，穩住短多持股信心，加上中信金、廣達、聯發科與台達電等權值股也站在多方，使加權股價指數迄上午11：32暫報10815點，已由黑翻紅，小漲4.5點，成交989億元。

不過，月線仍係失守格局，目前看起來，檯面上被動元件、矽晶圓、金融股與半導體等族群演出，雖屬相對弱勢，但殺低意願仍相對有限，而且逢低欲撿便宜貨者，仍大有人在，顯示短線整理架構並不悲觀，後市不必過分看淡。

(工商 )