針對「洪家手作」仿冒「洪瑞珍」，在香港造成20人食物中毒事件，台灣洪瑞珍出面指出，「香港洪家手作」是攀附洪瑞珍商標的行為，造成消費者混淆誤認，並讓香港媒體寫成洪瑞珍造成食物中毒，已嚴重影響洪瑞珍商譽，為此台灣洪瑞珍將在下午召開記者會澄清。洪瑞珍公司並再次強調，香港『洪家手作洪瑞珍三明治』造成的食物中毒事件，與洪瑞珍無關。公司並表示，正牌洪瑞珍2020年8月 正式插旗香港。

台灣洪瑞珍公司表示，在台灣及香港以「洪家手作洪瑞珍三明治」，或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設店舖，皆是仿冒洪瑞珍品牌。『洪家手作』與『洪瑞珍』是100%完全無關係的品牌。香港『洪家手作』於5月23日超過20人食物中毒事件，與洪瑞珍完全無關。

5月23日香港經濟日報報導，7人進食由荃灣南豐中心「洪家手作洪瑞珍三明治 」購買的三明治後疑食物中毒，甚至有些報紙直接指明是香港洪瑞珍三明治造成食物中毒，再次造成食安危機，引起許多港台客人高度關切，並造成洪瑞珍創始店很大的困擾並危及商譽。台灣洪瑞珍公司表示，「洪家手作」長期在台灣與海外市場，企圖以商標，美術視覺，文案，以混淆方式企圖讓消費誤以為洪家手作就是洪瑞珍一事，長期以來造成洪瑞珍無數困擾。

台灣洪瑞珍公司表示，早在2019年10月公司即發出聲明澄清並已提起告訴，追訴法律責任，無奈法律程序冗長，在法律判還公道前，只能任其以諸多不實言論混淆消費者。台灣洪瑞珍公司表示，如今公司已得《台灣智慧財產法院109年民暫抗字第一號》裁定，現今於台灣己看不到台灣洪家手作冒用洪瑞珍的商標，台灣司法己正式還洪瑞珍品牌一個公義，後續我們也期盼香港司法公平正義的判決結果，而自稱洪瑞珍二代的洪家手作品牌與洪瑞珍品牌絕無關係，其衛生食安責任亦與洪瑞珍品牌無關。

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