台彎已將紐西蘭、越南列為第一波可能開放短期商務往來的國家，未來針對外籍商務人士入境，可能縮短檢疫天數。據西貢經濟日報2019年十月份報導，2020年台灣仍然佔越南外資投資的第四名，這尚未包含第三方轉投資以及用其他越籍配偶為法定代表人名義的投資。21世紀不動產企劃研究室指出，越南2019年GDP成長率達7%，總人口數9,800萬人，且15-45歲占了總人口約55%，表示越南擁有人口紅利潛力且內需市場充足，相信未來疫情趨緩時，越南仍為海外房地產投資首選。

21世紀不動產董事長王福漲表示，房地產短期較不受疫情影響，並且不動產具有保值效果，各國經濟皆受到衝擊，紛紛祭出各項金融應對措施，投資人也趨向保守，未來不排除有通貨膨脹之情形，因此投資具保值的不動產將是未來投資趨勢。

越南當地不動產現況熱絡，2020年開始，越南河內捷運宅的投資非常踴躍，在當地購入的外國人主要為韓國人、台灣人、香港與新加坡人，首都河內市在師範大學捷運站旁的捷運宅，在不到一周的開賣期間就可售出超過100間給外國人的名額，其價格換算台幣大約是每台坪23-25萬；對於越南本土市場來說，國家正處於起步發展階段，年輕人開始累積財富，有高比例年輕人正準備在首都建造他的人生夢想，因此首都河內的房市剛性需求扎實，交易仍然熱絡。

王福漲說，21世紀不動產已深耕台灣20年餘，如今更放眼亞太，未來越南地區發展除了北越之外，展店版圖更將擴及中越、南越地區，越南總部也將成立，此後亞太區總部將直接經營越南、菲律賓、馬來西亞這三個地區，另外，目前亞太區加盟授權已有韓、港、澳、新加坡、印尼、泰國、寮國等地之經營權，總人口數約6億5,000萬，21世紀不動產亞太區暨台灣區總部將戮力協助有意南向發展海外房仲市場的投資人前往，並提供當地開業及品牌行銷上的專業規劃。

(時報資訊)