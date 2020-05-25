無線藍芽(TWS)自去年開始即為產業最快速成長的消費性電子產品，主要包括國際耳機大廠、手機品牌廠，以及大陸的低價入門產品，其中又以手機品牌的成長性最被看好，自蘋果air Pods推出後，各大非蘋手機品牌也陸續跟進，最新傳出，宏達電(2498)也有意跟進，擬在5G智慧機發表前，亮相一款真無線藍芽耳機，名為「HTC U Ear」，在此消息激勵下，宏達電今股價開高走高，一度大漲4.5%。

自從蘋果推出air Pods，無線藍芽耳機成為消費性電子產業顯學，堪稱2019年產業當紅炸子雞，主力市場為國際耳機大廠、手機品牌廠，以及大陸的低價入門產品，而手機品牌廠又被公認為成長最快速的市場，以往手機多搭配有線耳機，儘管在蘋果登高一呼下，無線藍芽耳機搭配智慧機的趨勢儼然而生，但就整體智慧機市場佔有率仍很低，預估不到5%，故成長空間還很大，這也是各家智慧型手機大廠積極搶進的主因，目前在非蘋陣營中包括三星、小米、華為、OPPO、vivo、Realme等皆已打進TWS領域，顯示這在未來5G時代將成為不可或缺的元素，故宏達電選在此時加入市場，也是相當合理的。

儘管今年上半年因為新冠肺炎疫情導致消費性電子市場疲軟，但隨著疫情減緩，消費市場將逐步回溫，多家TWS晶片業者都相當看好下半年TWS市場，加上ANC(自動降噪)的功能加入，市場將邁向另一波成長趨勢，且整體動能有機會更勝去年。

根據外電報導指出，宏達電預計推出的無線藍芽耳機暫時命名為 「HTC U Ear」，外型和蘋果AirPods類似，但顏色為純黑色，目前在台灣國家通訊傳播委員會(NCC)的型式認證資料庫中，HTC U Ear也已經通過審驗。

另外，台灣5G即將在7月開台，宏達電先前也喊出不會缺席，會搭配台灣5G上路時間，最新也傳出，宏達電最快會在7月推出首款5G智慧機，但相關規格、細節消息仍有限。

(時報資訊)