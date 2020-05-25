高盛發布最新預測報告，將美國失業率預測由先前的在25%到頂，上修至可能升破25%。
高盛在5月中旬將美國的失業率預測由最高達到15%上修至最高達25%，堪比「經濟大蕭條」（The Great Depression）情勢最嚴竣時的慘況。
當時高盛亦預測美國第二季國內生產毛額（GDP）換算年率後將大幅衰退39%，較先前預測的衰退34%更為悲觀，但高盛亦看好美國自第三季起加速復甦，第三季GDP季增年率預測由19%上修至29%，到年底時失業率估將保持在10%左右。
為了防止新冠狀病毒疫情擴散而實施的封鎖措施導致美國經濟活動停擺、雇主削減就業機會，美國4月非農就業人數大減2050萬人，失業率升至14.7%。
儘管美國政府與聯準會都已經推出前所未見的財政與貨幣激勵措施，但包括高盛在內，大部分市場調研機構都認為美國要出現Ｖ型復甦的機率很低。
(時報資訊)
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