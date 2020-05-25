無塵室廠漢唐(2404)在手訂單可觀，金額超過500億元，將挹注今明年業績動能，法人預期今年營收可望再創歷史新高，今股價再度衝過200元，盤中達208.5元新高。

漢唐前4月已簽約未認列之訂單金額達540億元規模，以台灣市場為主，估計需花2-3年時間消化；依訂單認列進度評估，法人預估今年合併營收有機會較去年成長，全年營收再創新高，且各季度營收起伏相比去年較穩定。

據漢唐財報資料顯示，至今年第一季底承包各項營造工程尚未完工者有266項工程，其中包含台積電)晶圓18廠第3期廠房、台積電晶圓15廠第7期廠房工程，與台灣美光后里新建廠房整體設計案等。

漢唐至第一季底承包契約總價約1138.47億元，已依約收取或計價款為595.2億元，在手訂單金額達543.27億元，為去年整年度營收的2.27倍。

隨著投入進行的專案增加，漢唐4月營收突破30億元，達30.44億元，月增22%，年增62.6%，並改寫歷史新高；前4月營收98.91億元，年增15.55%。

漢唐今年第一季營收68.47億元、年增2.38%，營業利益9.78億元、年增12.43%，稅後淨利7.46億元、年增4.35%，EPS為3.91元。

(時報資訊)