儘管美中關係升高緊張情勢，然而寄望於新冠疫苗開發的新希望，以及上周末美國擬擴大招募十萬自願測試者，力求年底能成功開發疫苗，周一南韓KOSPI指數開高，至午間漲12點或+0.6%，為1982點。

美中對抗已進入到超越經濟領域的爭霸，從本月初美國指謫中國防止疫情擴散的不力，到目前的香港問題。

而生物公司Moderna上週再次傳出其候選疫苗測試結果為正面，鼓舞了投資人樂觀希望。該公司相關報導在上周一直影響著全球股市的波動。周一上午韓股投資人表現出對疫苗的樂觀勝過對美中關係不確定性。

韓股周一上午大盤互有漲跌，三星電子漲0.1%，SK海力士跌0.6%。製藥公司三星生物漲0.6%，賽特瑞恩(Celltrion)跌0.6%。

得益於新冠疫情，線上支付和電子商務業務獲得增加，南韓最大行動通訊軟體供應商Kakao股價漲幅超過5%，至午間報26.15萬韓元，總市值來到22.5兆韓元(約180億美元)，超越現代汽車。網路入口網站龍頭Naver漲3.4%，報23.85萬韓元。

上午韓元對美元下跌，一美元兌1239韓元。

(時報資訊)