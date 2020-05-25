台灣高鐵(2633)今年以來受到新冠肺炎疫情衝擊，旅運量大幅下滑，營收及獲利都出現明顯下滑，不過，隨著疫情減緩，國旅熱度回溫，台灣高鐵亦啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，高鐵營運可望自谷底攀升，股價今天盤中大漲5％，已經站上今年農曆年後的高點。

今年農曆年後台灣高鐵運量受到影響，民眾乘車意願大幅降低，旅運量自2月以來大幅減少約27％，3月中下旬起影響加劇至40％以上，清明疏運期間更大幅減少超過50％，無論平日或假日都受到衝擊，也使得第1季獲利年減5成，每股盈餘0.2元；4月單月營業虧損0.99億元，稅前損平，累計前4月稅前獲利10.86億元，每股稅前盈餘0.19元。

近期傳出端午連假將至，飯店訂房暴增，國內旅遊人數攀升，台灣高鐵也適時推出旅運振興方案，針對不同客群規劃多元化促銷方案，透過一系列階段性優惠，法人認為將可吸引旅客回流、刺激運量提升。

(時報資訊)