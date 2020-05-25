罷韓投票將於下月6日舉行，但高雄市長韓國瑜仍舊以市政為先，四處走訪為市民解決問題。韓國瑜今(25日)在臉書上表示，許多店家受疫情影響，生意大幅減少，對此他提出「寄助高雄」活動，並呼籲大家一起參與，協助高雄經濟復甦。

韓國瑜在臉書上表示，在大家的共同努力下，高雄度過了疫情最艱難的時刻，但這幾天走訪各地時，有許多店家表示，生意比以前少了很多，為了幫助這些店家，他決定提出「寄助高雄」的活動。

韓國瑜指出，「寄助」有兩個意思，一個是記住高雄的美好與熱情，另一個就是透過「寄」的這個動作，先把錢寄放在店家，後續再慢慢來領回這些原本「寄購」的商品或是服務，讓這些錢可以先幫助到這些商家，這樣的活動，就是一種對高雄最好的「幫助」。

韓國瑜也對「寄助高雄」活動的展開提出3個建議步驟：

第一步，攜帶現金前往日常生活會去消費的店家(理髮店、早餐店、書店、咖啡廳等)，進行寄杯/儲值動作 (金額可自由決定)。

第二步，上傳臉書打卡並PO出店家照片，可簡短的介紹店家與自己喜愛這間店的原因。

第三步，將 #寄助高雄 #留住好店家 Hashtag加入臉書貼文中；並於文末 TAG三位好友進行接力。

對於韓國瑜的提出的新政策，網友們表示支持，「很棒的建議，希望大家共襄盛舉」、「高雄越做越好，市長用心，加油」、「謝謝市長及團隊，辛苦了」。

韓國瑜臉書影片。(取自韓國瑜臉書)

(中時電子報)