疫情趨緩之際，文化局在三重空軍三重一村推出民歌系列活動，6月6日「藝人表演劇場」邀請「台灣民歌之母」的陶曉清、「廣播王子」馬世芳等人，分享校園民歌45年來的點滴，另外開立21堂研習班、民歌文物典藏展及演唱會等活動，邀請民眾沉醉歌聲中。

三重早年為全台影視產業的核心，是影歌星及作曲家的搖籃，空軍三重一村近年轉型為新北市眷村文化園區，保存著歷史遺跡以及完整的眷村水泥眷舍，文化局結合民歌歌手推出系列活動。

文化局表示，2020年系列活動先由6月「民歌演唱研習班」先由王瑞瑜、凃佩岑指導教唱，7月「詞曲創作研習班」再由「被遺忘的時光」創作人陳宏銘等人傳授專業音樂知識。

除研習班外，空軍三重一村中「藝人表演劇場」從6月6日起至10月底，每周末會舉行33場的講唱會，重現不同時代的流行音樂；首日由陶曉清、馬世芳開講，隔日由歌后鄭怡接力獻聲，後續更有許多重量級民歌手、新銳音樂人登場。

文化局補充，受疫情影響，民歌講唱會每場開放50個名額，部份場次提供直播，研習班每場開放15個名額，採線上實名制報名，參加民眾須配合配戴口罩、測量額溫及保持安全社交距離。

(中時 )