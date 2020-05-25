A股三大指數25日開盤後悉數翻綠，隨後指數探底回升翻紅。盤面上，受消息影響，生物疫苗和食品板塊不斷走強，豬肉類股亦有不錯表現。臨近午盤，指數探底後震盪走強。

截至中午收盤，上證綜指2,812.96點，下跌0.81點，跌幅0.03％。深成指報10,561.07點，下跌43.9點，跌幅0.41％。創業板指報2,042.94點，下跌3.66點，跌幅0.18％。

從盤面上看，食品加工、生物疫苗板塊漲幅榜前列，智慧音響、消費電子、特高壓板塊跌幅榜前列。

(工商 )