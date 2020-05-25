勞動部今天公布無薪假統計，共有1285家事業單位、2萬2500人放無薪假，雖然人數並未突破金融海嘯20餘萬人放無薪假，但事業單位數則創下98年以來新高，其中事業單位數以批發及零售業386家最多，製造業283家次之、住宿及餐飲業157家再次之。

◎振興券規畫解密 小到百元大到千元

國發會主委龔明鑫接受媒體訪問時說，振興券規畫付1000元換3000元，且不排富。據幕僚作業規劃，振興券實際預算可能高於460億元，面額最小100元、最大1000元，若以非紙本方式消費，像是在7月15日以後刷到3000點時，之後會再退回2000點，中低收入戶可免付費領取3000元振興券。

◎各場合防疫標準不一？衛福部強調三件事至少擇一做

雖然政府鬆綁了部分早先因應新冠肺炎疫情定下的管制措施，但今天立法院社會福利及衛生環境委員會上，立委質疑各場合鬆綁後的標準不一，對此衛福部次長薛瑞元表示，放寬時有幾個原則：維持社交距離、戴口罩、設置間隔物，三者取其一是最基礎的。

◎滯留鋒南北徘徊 吳德榮：慎防劇烈天氣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，26、27日「滯留鋒」再度回到台灣，28日「滯留鋒」南移巴士海峽，29日又向北移；「滯留鋒」南北徘徊期間，大氣不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意如雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」的發生。

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(中時電子報)