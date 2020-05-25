大陸全國人大會議審議港版「國安法」，預計28日表決。台北市長柯文哲25日在臉書發文指出，中共若還要強行另定國安法，恐怕只會像「北風與太陽」故事中的北風，風愈吹，民心愈冷，逃愈遠。

柯文哲今在臉書指出，民主、自由、人權、法治，是他所相信的普世價值，政治應該建立在這4大基礎上。1997香港回歸大陸，當時中共頒布了《香港基本法》，承諾回歸後，將會實施「一國兩制」，落實「港人治港，高度自治」。

他表示，不到23年，大陸全國人大會議卻已多次主動對《基本法》釋法，做出與香港終審法院截然不同的解釋，直接干預了「香港自治權」。如今又傳出大陸要在這次人大會議，自行訂定「香港版國安法」，這不但是跳過香港的《立法權》，也有人擔心，會直接壓迫香港的言論、集會、新聞等自由。

柯文哲說，所謂「馬照跑、舞照跳、50年不變」的承諾，顯然已經幻滅，更進一步讓人對中國做出的承諾，感到懷疑。中共若還要強行另訂國安法，恐怕只會像「北風與太陽」故事中的北風，風愈吹，民心愈冷，逃愈遠。

他強調，台灣鄰近香港，此舉無異也會加深台灣人民討厭大陸的程度，反送中事件還歷歷在目，北京當局不應重複失敗經驗，再重蹈覆徹。

市府副發言人黃瀞瑩補充說明，不管政府或人民都有衝突產生，我們態度一直以來都是一樣，認為這樣問題是長期以來的問題，累積非常久，不樂見任何一方用激烈或偏激手段做為衝突解決方式，市長還是一樣，呼籲北京當局重視問題，發現問題才能解決問題。

(中時 )