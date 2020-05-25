水有益身體健康，但這些飲料也能為身體帶來營養素！紐約註冊營養師及運動生理學家Felicia Stoler認為，只喝水是無法提供身體抗氧化物、植物營養素或是其他營養成分。建議不要只用喝水來補水，也可以考慮補充些椰子水、綠茶、牛奶這3種健康飲料，獲取更多營養。

●椰子水

《早安健康》報導，《體育醫學與科學》期刊研究指出，椰子水有豐富的電解質，補充水分的效果比單喝水更好，還能重建肌肉，效果如同運動飲料。但355ml的椰子水熱量就有60卡，Stoler建議最好選擇不含糖的椰子水喝。

●綠茶

綠茶除了降膽固醇、降血壓、穩定血糖，還可抑制神經中的物質沉澱、預防阿茲海默症，活化大腦記憶區。Stoler表示，綠茶的兒茶素的抗氧化能力強，能夠對抗癌細胞、失智。且綠茶加工程序較簡單，所以每杯綠茶通常都有豐富且純淨的抗氧化物質，也有益減重。

●牛奶

堪薩斯大學醫學中心最新研究發現，喝牛奶能增加腦中的穀胱甘肽，保護DNA免於氧化，預防阿茲海默症、帕金森氏症。Stoler指出，研究也顯示每天喝3份牛奶的成人，擁有最高濃度的穀胱甘肽。

(中時電子報)