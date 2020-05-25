大陸全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦日前在全國政協經濟界別小組討論時表示，中國經濟爭取用2至3年時間能夠回到正常增長軌道。

路透報導，劉世錦表示，中國基本面有六個沒有變：一是中國仍然處在重要戰略機遇期；二是產業結構、消費結構升級，都市圈城市群發展；三是擴大中等收入群體，形成世界上最大的內需市場；四是立足科技進步，推動創新發展和綠色發展；五是建設高標準市場經濟體系，深化改革，激發活力和競爭力；六是堅持對外開放，推動經濟全球化在曲折中前進。

為推動經濟高質量發展，劉世錦建議，以後在國家層面不再提具體經濟增長指標，而是設定就業指標，同時提出發展要求。各省可分別設定增長指標，形成新格局。

他認為，中國仍有結構性增長潛能，利率水平不可能降到零利率甚至負利率的水平。下半年經濟發展中的不確定性較多，各省可分別設定增長指標，形成新格局，各地可以適當進行區域競爭，國家可以對各省的發展作出評估，並給予相應的配套政策。

(工商 )