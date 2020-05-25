香港及華為事件干擾，多頭歇兵力守10800點！香港國安法引發中美衝突加劇，且華為新禁令持續發酵，電子股攻勢受挫。

台積電(2330)及大立光(3008)續弱，且散熱廠雙鴻(3324)及超眾(6230)等電子人氣族群走跌，致使台股盤中一度重挫，資金轉向傳產類股及中小型股當家，健喬(4114)、興采(4433)、日馳(1526)、永昕(4726)、遠雄來(2712)、歐買尬(3687)及慧智(6615)等盤中股價強攻漲停板。

在傳產及生技延續多頭火種下，台股指數跌幅縮小，盤中指數在平盤附近震盪，截至11點35分為止，加權股價指數為10811.13點，下跌0.02點，成交量995.12億元；OTC指數為145.45點，上漲1.3點，成交量340.02億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲6.06%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲2.65%及1.43%，表現較差者為油電氣類股、塑膠類股及食品類股，其中油電氣類股下跌1.5%，塑膠類股下跌1%、食品類股下跌0.36%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股，上漲3.12%，表現最差為遊戲類股，下跌0.42%。

就技術面來看，受到美國華為新禁令影響，上周台股遭逢賣壓，上周加權股價指數收盤為10811.15點，下跌3.77點，跌幅0.03%，周K線收紅，成交值為9076億元，較前一周小增，OTC指數收盤144.15點，上漲2.51點，漲幅1.77%，周K線收紅，為連續第9週收紅K，成交值2576.19億元，較前一週小增。

今天台股因電子股普遍走弱，指數上攻無力，多在平盤附近震盪；外資近期現貨操作多站在賣方，壓抑指數於年線下方弱勢整理，指數三度挑戰年線未果，使市場追漲意願降低，成交金額多日持平未能放大。上檔年線套牢反壓沉重不易站上，惟季線持續走多，為下檔提供強力支撐。指數在上有壓、下有撐下，將在10500點~10900點間震盪整理。

分析師表示，美中貿易戰及政治衝突可能越演越烈，使得漲勢最強且股價估值已偏高的電子股，近一兩周來率先出現漲多拉回，不過，一隻看不見的手則是在電子股股價表現弱勢之際，拉抬傳產及生技股，以類股輪動方式墊高台股大盤指數並維持指數強勢，不畏外資持續大幅賣超台股。

雖然一隻看不見的手默默支撐台股，頂住今年以來外資大幅賣超台股超過6500億元的壓力，也讓投資人感到台股強勢而進場追逐個股，但是，當電子、傳產及生技股都大幅反彈過，尤其目前股價估值過高之後，最怕的就是意外性的利空出現，如中美衝突加劇，使得短線過度樂觀的氣氛被潑了一盆冷水，投資人開始警覺及保守。

因此近期需提防台股及個股股價會因意外利空，造成漲多拉回的可能，也需提防輪流上漲的類股輪動到了高點轉折，可能變成輪流下跌的情況，意即電子股開始進入修正，接下來或可能是傳產及生技股漲多回跌。

由於目前個股股價才剛從高檔區回跌下來，股價跌深可能出現反彈，不過，若是太早搶短的話，也可能會套在短線高點。

目前股市為個股表現，建議聚焦汽車零組件、民生消費復甦概念股及居家防疫等相關族群；智原(3035)受惠於中國客戶的需求升高，除了40/28奈米製程的案子增加，將有助於NRE毛利率提升，智慧電錶、數據通訊等新產品也將採用40/28奈米， 並預期今年下半年將進入量產，對2021年貢獻將持續放大。

(時報資訊)