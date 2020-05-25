獲鴻海（2317）及王品（2727）投資的肚肚餐飲科技公司，宣布今（25）日通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者資格，推出總價值4000萬元的紓困振興方案，盼透過加碼提供iPad及合計價值達3.4萬元的補助，雪中送炭協助振興餐飲業。

新冠肺炎疫情延燒全球，消費者為防疫減少外出，為餐飲業帶來極大衝擊。經濟部自4月起推動「餐飲業上架外送服務補助方案」幫助餐飲業紓困，每家補助上限1.5萬元，協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型。

針對此次補助計畫，經濟部篩選服務提供者資格嚴謹，為的是能精確找到「真正」可幫助到餐廳店家度過難關、提高營收的業者。肚肚秉持從餐飲業者「需求角度」出發，成功獲得資格成為國家紓困團隊的一員，與政府齊心協力，力挺餐飲業。

肚肚11日甫推出「共體食艱」方案，將免費贊助1000台iPad給店家，打造智慧整合端點銷售系統（POS），未來續約即可獲得iPad，總額達約1090萬元。此次通過經濟部資格審核，再加碼免費提供888台iPad、以及價值1.9萬肚肚智慧型POS供店家使用。

肚肚指出，餐廳業者藉由此補助案，可透過線上點餐與行銷推廣，搭配不同行銷管道觸及新客消費者，平衡內用客過少狀況，快速替店家提升來客數，加上肚肚POS系統智慧管控與搭配iPad免費使用，直接為店家解決營運數據整合耗時問題並節省系統導入成本。

肚肚表示，盼透過經濟部的資金補助，配合公司加碼提供888台iPad及POS系統免費使用，能讓店家軟硬體皆獲得最好的支援與服務，在此消費回溫時機點雪中送炭，幫助全台餐飲業者共度這波疫情、成功逆轉勝。

肚肚為2015年自鴻海內部發跡的新創公司，在創辦人孫和翊領軍下以研發美食搜尋App起家。據經濟部商業司資料，肚肚2018年5月核准成立，目前實收資本額1.07億元，主要提供智慧POS系統、餐廳專業行銷顧問服務，打造消費性企業一條龍串接服務。

(時報資訊)