教育部今天公布，107學年高級中等學校畢業生有23.1萬人，其中19萬人、占82.4％繼續升學。在未升學或未就業的學生中，高達42％、約6000人，是去補習或準備重考，5年來增加1倍，值得注意。此外，有1972人出國讀書，比106學年的2163人下降8.8％。

教育部今天公布107學年高級中等學校畢業生流向，在全數23.1萬個畢業生中，繼續升學者有19萬人、占82.4％；畢業後即就業者計2.6萬人，占11.2％；畢業後未升學或未就業者計1.3萬人，占5.7％；其他（包括遷居國外、死亡或無法聯繫者）僅0.2萬人，占0.7％。

觀察各學程107學年應屆畢業生生升學人數，普通科以9.2萬人居首，專業群科以7.7萬人居次，二者合占應屆畢業生升學人數的8成9，至於綜合高中、實用技能學程及進修部合計2.1萬人或占1成1。

值得注意的是，現在雖然每個學生都可以讀大學，但如果考不上好學校或喜歡的科系，愈來愈多人準備重考。教育部統計，107學年未升學未就業的原因中，以補習或準備升學計6000人、占42％最多，已連續兩年居冠。

依教育部的資料，103至105學年，高級中等學校應屆畢業生補習或準備升學都僅約3000人，但106學年增加到4000人，107學年則飆到6000人。也就是，重考生在5年內增加1倍。

教育部表示，在全球化潮流及國際著名校院積極來台招生帶動下，應屆畢業生赴國外（含大陸）就讀的人數漸增，106學年首度突破2000人大關至2163人，惟107學年緩降至1972人，較前一個學年減少8.8％，占全體畢業生的比例為0.9％。

107學年高級中等學校應屆畢業生中，從事「住宿及餐飲業」者計7521人，居各行業之冠，占就業人數29.2％；其次為提供美髮及美容整體服務為主的「其他服務業」2824人、占11％；「製造業」2741人位居第三，占10.6％；以志願役為主的的「公共行政及國防」及「專業、科學及技術服務業」分居第4及第5。

(中時 )