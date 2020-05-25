國民黨總統大選創下空前大敗，高雄市長韓國瑜更面臨罷免危機。對於國民黨會走到這步，有網友表示，韓國瑜要最主要戰犯，有網友看到這個答案，大笑回應，對藍營而言，前總統李登輝才是永遠的戰犯，而另一個就是前國民黨主席吳敦義。

對於國民黨現今的慘況，網友abian746表示，一個軍公教兼國民黨資深黨員朋友跟他說，國民黨最大戰犯是韓國瑜，如果不罷免韓，國民黨不會好！

對此，網友Tosca則大笑回應，他身邊的國民黨支持者(主要是我岳母，眷村長大的外省第二代)說國民黨的戰犯，第一永遠是李登輝，第二這次是吳敦義！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

「說穿了，一切都是吳敦義」！該網友補充，（吳）沒事不要擋前新北市長朱立倫，乖乖安撫韓國瑜請他先做一任市長在說，讓朱立倫和鴻海創辦人郭台銘去公平競爭出來選總統。最後2020也不會輸這麼慘好嘛，更不會有高雄市長罷免這一齣。

該網友更有信心直言，國民黨不可能在執政，有吳敦義這一群只會弄破碗的大老在國民黨，是想怎樣再起啦！還送一個國民黨立委吳斯懷給民進黨當印鈔機，比提款機還猛。他都懷疑是不是有人在國民黨臥底了，就像李登輝在國民黨臥底幾十年一樣。

而底下網友也紛紛表示，「同意你的看法，因為我周遭也是如此」、「第一名永遠都是李登輝」、「同意，老一輩國民黨支持者大多這樣想」。

(中時電子報)