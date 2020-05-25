華碩(Asus)究竟何時要發表今年的第一款手機呢？華碩在公布今年首季財報的會議中分享了對第二季的展望，預期新一代電競、筆電及手機新品最快有機會在6月底前發表。換句話說，等候 ZenFone 7、ROG Phone III 的消費者已可提前開始做好入手的準備。

根據本報系《工商時報》報導，華碩共同執行長許先越在第一季財報公布後，分享針對手機事業的展望，他指出2021年後轉正的目標沒有改變，而今年預計 ZenFone 7 以及 ROG Phone III 最快將在第二季底、第三季初發表。此規劃也跟 HTC 有望發表首款 5G 手機的預期時間點(可能是 7 月)相當接近，預期都是與台灣 5G 最早計畫拚 7 月開台的時間點有關。

華碩 ROG Phone III 先前已疑似在知名跑分軟體 Geekbench 官網，以及 Wi-Fi 聯盟(認證Wi-Fi裝置)的網站上現身，代表華碩已緊鑼密鼓的醞釀新機。而 ZenFone 7，透過爆料達人 LEAKS (@Slashleaks)的分享，則疑似取消了 ZenFone 6 經典的翻轉鏡頭設計，改用類似矩形的相機陣列，相機下方則有指紋感測器。前方螢幕設計則似乎跟上主流，採用挖孔螢幕的作法。

爆料達人之一的/LEAKS (@Slashleaks)分享過疑似在華碩 ZenTalk 論壇中曝光過的新機(該則貼文已刪除)，有可能是 ZenFone 7 。（摘自slashleaks.com）

華碩 2019 年選在 5 月中旬發表 ZenFone 6，今年若選在 6 月底左右發表，時間比前一年略晚，但若是為了配合 5G 開台計畫而做的調整，則顯得頗為合理。而 ROG Phone II 則是在去年 7 月下旬發表，今年發表時間可能相距不遠。根據高通(Qualcomm)公布的資訊，華碩 ZenFone 7 以及 ROG Phone III 預計都將採用 Snapdragon 865 處理器，鎖定旗艦市場。許先越指出，華碩內部對於 ROG Phone III 寄予厚望，預期銷量要比二代成長 3 成，甚至最高達到 5 成的積極目標，可以見得對於 ROG Phone III 的實力與魅力都有相當的信心。

(科技)