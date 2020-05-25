北市警消25日上午10時45分獲報，1名年約50多歲的男性，騎機車經過擎天崗入口收費亭後，向前續行約50公尺後，突然摔落至6公尺高的路邊坡道。

警消到場後，架設捲揚器將男子救起，但對方已無生命跡象，經緊急送往榮總急救，目前仍在搶救中，警方正進一步釐清事故發生原因中。

(中時 )