機車騎士摔落擎天崗 無生命跡象急救中 12:302020/05/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士摔落擎天崗6米邊坡，無生命跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消25日上午10時45分獲報，1名年約50多歲的男性，騎機車經過擎天崗入口收費亭後，向前續行約50公尺後，突然摔落至6公尺高的路邊坡道。 警消到場後，架設捲揚器將男子救起，但對方已無生命跡象，經緊急送往榮總急救，目前仍在搶救中，警方正進一步釐清事故發生原因中。 (中時 ) #生命跡象 #警消 #急救 #擎天崗 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文與誰生命共同體？ 04:102020/05/21 時論廣場 屏東隘寮溪水暴漲 4受困民眾順利救援 17:522020/05/21 社會 莊凱勛表現獨特 Zenith烙生命印記 04:102020/05/22 時尚消費 《其他股》龍巖光之丘動工 20億打造生命追思殿堂 07:442020/05/22 財經 屏東溪水暴漲4人受困 警消繩索橡皮艇助脫困 10:312020/05/22 社會 生命影響生命 Apple TV＋紀錄片《我想對你說》6／5真情播出 15:572020/05/22 科技 女子魂斷日月潭！溺21小時警消尋獲 家人哭斷腸 09:262020/05/23 社會 高雄市境之南「國瑜樹」遭暴雨襲倒 公所急救回 10:442020/05/23 社會 音樂家與他們的毛小孩 豐富彼此生命 04:102020/05/24 藝文副刊 每月要花5萬元 身障生陳景維要用自己力量完成求學夢 11:532020/05/24 生活 社會熱門新聞 大甲國中前公車連環撞 駕駛疑腦中風 - 社會 「莒光甜心」偷吃少校停不了 又被逮車內幽會 國防部：深表遺憾 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 信義區大樓地下室驚見「骨灰罈」 接觸員警全煞到 - 社會 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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