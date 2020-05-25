國際數據公司（IDC）最新發布的平板電腦跟蹤報告顯示，今年第一季大陸平板電腦市場出貨量約373萬台，受新冠肺炎疫情影響，工廠產能較去年同期下降29.8％。

據大陸自媒體《TechWeb》報導，其中，傳統直板式平板電腦出貨量約167萬台，較去年同期下降63.3％；可插拔鍵盤平板電腦出貨量約206萬台，依靠自去年下半年以來產品形態轉化的拉動，依然保持168.2％的大幅年增長，但增速下滑。

IDC指出，疫情期間，遠端辦公和在線網課導致消費者對平板電腦的需求激增，但停工及復工後人力、零配件和物流等不利因素導致工廠生產供貨難以滿足市場激增的需求，市面主流品牌產品長期處於缺貨狀態。雖然疫情獲得控制，產能逐步恢復，產品供應問題也逐步緩解，但需求高峰已過，廠商並未完全把握住市場「紅利」。

今年第一季大陸平板電腦市場前五大廠商分別為華為、蘋果、小米、微軟、聯想，其中，華為第一季平板出貨量約為150萬台，較去年同期增長4.3％，市場占比40.2％；蘋果iPad出貨量約為131萬台，較去年同期下滑42.5％，占據市場比例35.1％；小米平板出貨量約為21萬台，下滑31.3％，出貨量市場占比為5.5％；微軟平板產品出貨量約為12萬台，下滑17.6％，出貨量市場占比為3.2％。

值得注意的是，聯想受疫情影響較大。第一季聯想平板出貨量約為6萬台，較去年同期下降49.5％，出貨量市場占比1.7％，下滑1.6個百分點。

(旺報 )