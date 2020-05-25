高雄市長韓國瑜（中）25日出席國道10號燕巢交流道及周邊聯絡道改善工程通車典禮。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜25日出席國道10號燕巢交流道及周邊聯絡道改善工程通車典禮，他致詞時重提昨晚對於治水的感想，請民眾盡可能支持高雄市政府；對於27日又有豪大雨，市府一定會做好防範工作。

由於國道10號燕巢交流道是聯絡多區的交通要道，韓國瑜致詞時感謝大樹、大社、美濃、橋頭、仁武與岡山等區的市議員支持。他說，民眾長期以來關心此交流道的建設，此交通建設可以活絡觀音山風景區，以及促進地方繁榮與發展。高雄市議員黃秋媖、朱信強、張勝富、吳利成等人出席。

韓國瑜24日晚間才在直播上提到治水的心得，以及民眾反映這次淹水，退得比之前還要快。他今天重申，身為市府團隊，即使淹水，半天或一天，市府都要全力解決，好，還要更好。27日又有大雨，心裡開始緊張起來。

他籲請民眾盡可能支持市府團隊，市府一定會做好路平、燈亮、水溝通的基本工作，感謝所有議員與民眾的支持，以及里長反映意見。

工務局長表示，從2919年起至今年4月底，工務局已完成95個路段、54.6萬平方公尺面積的道路改善，總投入約62.5億的經費建設此區域完善的交通網路、福利場館及永續公園綠地，以提昇北高雄的產業與生活品質。

(中時 )