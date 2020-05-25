新冠肺炎衝擊市場，打亂全球電信運營商5G布局，不過工程模擬軟體大廠Ansys對於未來5G市場發展依舊深具信心，且新冠肺炎疫情衝擊，使Anysys營運更逆勢向上。Ansys台灣區總經理李祥宇表示，Anysys在5G先進製程產品與台積電合作密切，加上遠端辦公增加，讓模擬需求明顯看增，營運有望逆勢成長。

新冠肺炎疫情爆發至今，先是中國大陸疫情嚴重引發供應鏈斷鏈壓力，緊接著歐美疫情造成終端消費市場緊縮，科技業在這一波受到嚴重衝擊。根據研調機構Gartner發表的最新報告，更預測今年全球半導體營收將因疫情影響年減0.9％。

李祥宇表示，雖然對產業短期的影響在所難免，但就長期而言影響應該不大。以手機為例，雖有疫情壟罩，但大家還是會預期每年該推出的新手機、新款電子產品等，這些廠商發表時程依然沒有太大變動。尤其是下半年台灣5G即將開台，很多人對5G手機躍躍欲試，而更多跟我一樣手機電信合約每三年到期，到期後就會固定想換手機的消費者，疫情對他們應該更是沒有影響。

在如此狀況下，李祥宇說，5G是近期大家所引頸期盼的新技術，雖然疫情對消費者端有延後消費的情形，但市場還是對5G充滿信心與期待。且當前居家辦公、線上教學的增加，帶動高效能運算及高速網路的需求，再加上5G屬於長期投資布局，更不會因為短期的波動而停止。

不僅如此，李祥宇指出，新冠肺炎疫情影響下，公司意外的發現，因為疫情的關係，客戶對模擬的需求明顯提升，以往需要實際製作樣品、實體測試與除錯的工作，現在都轉用模擬來完成，以前沒時間探討的細節與原理，最近全部被客戶拿來討論，客戶的問題變多了、新手變多了、我們的工作反而更忙了，營運反倒逆勢向上。

事實上， Ansys與台積電合作關係密切，雙方已經完成完成Ansys RedHawk-SC的認證，舉凡5奈米、6奈米及7奈米等製程都在產品涵蓋範圍之內。Ansys表示，在未來製程技術上，持續與台積電密切合作。認證項目包含擷取、電源完整性與可靠性、訊號電子遷移（EM）、熱可靠性分析以及統計電子遷移預算（statistical EM budgeting）分析。

(工商 )