日本近期出了不少關於「變成痴漢的理由」、「偷竊狂」、「蘿莉控性愛」等書，《SPA！日刊》針對為何有人會變成痴漢、偷竊狂，採訪了作者兼治療專家齊藤章佳，探討成癮原因。

長年處理成癮症的專家齊藤章佳指出，以變成痴漢的男性上班族為例，第一次的經驗通常是在人滿為患的電車車廂內，偶然摸到女性的屁股，突然有一股強烈的刺激快感衝上腦門，瞬間工作壓力好像都消失了，之後就開始有意識的觸摸女性。偷竊慣犯也是這樣，因為無法忘懷偶然的成功經驗，一再犯案。

他認為，當人們以不健康的方式去面對、化解壓力時，一而再再而三的反覆行動，到最後連自己也無法克制自己的行為，就容易上癮（Addiction）。成癮患者並非一朝一夕形成，跟養育環境、災害心理創傷、遺傳等有關連性。

成癮患者通常會替自己找「做也沒關係的理由」、「無法停止的藉口」。有些痴漢或偷拍狂甚至會有「是男人不做的話太可惜」、「女性也渴望痴漢」等歪曲想法。

他建議，一旦發現自己有這種困擾或傾向的人，最好能及時向周圍的人求助，因為一旦缺少人際接觸、處於孤立時，恐陷於上癮而無法自拔。

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(中時電子報)