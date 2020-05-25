車商首次辦愛心捐血活動，除發動員工另邀約員工親朋好友、客戶、車友等4000人捐熱血。（張妍溱攝）

台中市消防局股長黃凱偉當場捐500cc血量，大力宣導住宅式火災警報器，提升民眾防火防災意識。（張妍溱攝）

消防局小隊長柯弘玟建議，「住宅用火災警報器」，安裝於天花板上或牆壁上，容易偵測到煙霧的地方。（張妍溱攝）

台北錢櫃KTV火災事件造成多人死傷，也喚起民眾防火防災意識，25日台中市消防局與民間車商合作，除了發起「挽袖捐熱血」活動，消防局動員「打火婦女團」現場宣導捐熱血即贈住宅式火災警報器，防疫期間、助人助己，展現智慧與團結。

車商協理陳世湧說，SsangYong總代理永嘉雙龍汽車長期致力社會公益活動，首次辦捐血活動，動員佳樂寶集團旗下45名員工現場挽袖捐熱血，另邀約員工親朋好友、客戶、車友等4000人，大家一起捐血，目標80袋血量，不少人衝著住宅式火災警報器捐血禮而來。

台中市消防局股長黃凱偉表示，火災原因前3名，包括爐火烹調、電氣用品使用不慎及菸蒂引燃。消防專家建議，選購有安全標章的電器，並於家中安裝「住警器」，保障居家安全；消防局也提醒民眾應遵守「人離火熄」、用電「不超過負載」等原則。

消防局小隊長柯弘玟指出，「住宅用火災警報器」優先補助設置對象獨居老人、低收入戶、身心障礙者、孕婦、65歲以上年長者、兒童（12歲以下） 、原住民、其他等，24小時偵測室內火警，減少意外發生。

(中時 )