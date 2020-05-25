ECFA十年協商即將到期，在目前兩岸緊張形勢下，ECFA是否還會延期？全國人大代表、海協會會長張志軍接受《中評社》時談到，ECFA簽署以來，大陸確實履行承諾，截至2019年9月，對台減免關稅累計達388.8億元人民幣；早期收穫產品清單也為台灣中小企業與農民帶來實質利益。遺憾的是，由於一些眾所週知的原因，ECFA後續的服貿協議無法生效貨貿協商也被迫中斷，使得ECFA無法惠及更多台人，因此不希望ECFA終止。

張志軍指出，民進黨當局雖不斷阻饒兩岸來往，但兩岸交流合作的力度仍然熱絡，ECFA就是得來不易的成果，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失。因此在新的一年，我們將持續擴大兩岸經濟交流合作，不斷深化兩岸融合發展。

張志軍提到，由大陸發改委、國台辦等10個部門在15日頒布協助台企的「11條」措施，該措施貫徹中共黨中央、國務院關於統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署，進一步實施「對台31條」與「對台26條」措施。

「11條」措施具體為提出持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實稅費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資項目合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作。張志軍認為「11條」措施能更有效幫助台企在陸的營運與發展。

張志軍指出，新冠疫情以來，民進黨當局利用疫情進行政治炒作，抹黑大陸防疫工作，並藉由美西方壓力進入世界衛生大會，結果失敗。大陸反對外部勢力的干涉，也展示了捍衛國家主權和領土完整、推進祖國統一進程的堅定意志和決心。

張志軍表示，去年大陸取得的發展進步以及對台工作的進展能夠證明，國家強大、民族復興、兩岸統一是歷史大勢，無法被任何忍阻擋。當前兩岸關係形勢更加複雜嚴峻，民進黨當局與西方勢力掛鉤、否定九二共識，這些都嚴重損害中華民族的根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

(中時 )