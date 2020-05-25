北市一家連鎖鐵板燒被網友爆料，用餐環境超嚇人，不但抹布髒到滿是油膩、擦也擦不乾淨，讓人看了反胃超噁，「身為一個廚師不是就應該把自己周遭環境打理得乾乾淨淨嗎？」，網友看照片驚呼：「我去吃過，當他把抹布擦往你前面的鐵板時，你就會聞到那股來自地獄的味道」。

原PO昨（24日）在「爆料公社」發文寫道：「地點在XXX，我第一次遇到有種怕拉肚子的感覺。」他表示，當天老婆說想吃鐵板燒，在路上就隨便古狗了一家分店，「但廚師不是應該把周遭環境打理得乾乾淨淨嗎？就算很忙，衛生也是不能隨便」。

原PO指那飯鍋看起來就像沒洗過。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO附上照片：「那個抹布就放在我面前，擦也擦不乾淨，也不洗，就在我面前，還讓不讓人吃飯？衣服穿不好還髒兮兮，那飯鍋看起來像從買回來開始用就沒洗過一樣，各位覺得如果我老婆拉了肚子，我是不是該讓店家聯合稽查一下」？

網友們看到照片都驚呼超噁「比路邊攤還誇張」、「我以為在柏油路上吃鐵板燒」、「這飯鍋真的太猛了，那都幾層鍋巴了呀」？有同樣在餐飲業工作的網友則表示「要是環境這樣早就師ㄟ罵死」、「我在餐廳上班，這樣的環境老闆會把主管統統罵一次、主管再把正職罵一次，然後要求下星期檢查拍照」。

(中時電子報)