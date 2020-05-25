《店頭市場》穎台科技29日上興櫃 12:162020/05/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，5月25日到5月29日將有穎台科技(6775)上興櫃掛牌。 由於國泰證券、群益金鼎證券、元富證券、大展證券及國票證券推薦的穎台科技將於5月29日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #大展證 #穎台 #日上興櫃 #掛牌 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 新科技部長 吳政忠：拚5G、助台積 04:102020/05/21 財經要聞 黃天牧第一把火開新創板 04:102020/05/22 財經要聞 新應用發酵 穎台今年EPS上看3元 04:102020/05/22 產業．科技 改抱歐洲 陸對美科技商投資創新低 04:102020/05/23 全球財經 工研院產業學院開班 剖析面對後疫時代的數位浪潮 10:422020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 即時 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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