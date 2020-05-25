友訊(2332)經營權之爭持續延燒，友訊即將在今日下午舉辦董事會，公司派再出招，最新消息指出，胡雪董事長決定聘請具國際、電信等資歷豐富的趙國帥擔任友訊公司首席顧問。

趙國帥在產業界資歷豐富，曾擔任過台灣電視公司副總經理、華信航空總經理、華航(2610)總經理、華航董事長、台北101副總經理、台灣之星董事長以及五福旅遊獨立董事。

友訊即將在今日下午召開董事會，據悉，會中擬討論將原訂6月15日舉辦之109年股東常會延期、於股常會結束後再於7月29日召開第二次臨時股東會並全面改選董事，另外，針對此二案，證交所亦已發函通知友訊補正說明必要性及適法性，函本亦發文予李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬，故屆時三人也將出席，董事會是否會有突發狀況，仍待下午的有進一步發展。

友訊經營權大戰，公司派以創辦人遺孀胡雪為首，至於主打改革的則為李中旺以及獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬，友訊於上次5月5日董事會時，解任鍾祥鳳、馮忠鵬獨立董事一職，還有李中旺董事以及副董事長一職，但此市場派也提出抗議、並祭出假處分反制，故目前事件仍在發展中。

(時報資訊)