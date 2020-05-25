儘管鐵礦砂與天然氣等資源類大宗商品需求仍然強勁，但澳洲4月出口額仍較前一個月創下的歷史新高減少12%或40億澳元（約26.1億美元）。

雖然最新出口數據下滑，且美中兩國之間的緊張局勢因北京準備實施港版國安法而進一步升高，但世界各地持續放寬防疫限制措施，強化了全球經濟復甦的樂觀預期，周一澳洲股市勁揚，S&P/ASX 200指數目前勁揚1.46%。

根據澳洲統計局周一公布的數據，非貨幣型黃金在3月湧現龐大需求後，於4月的出口額下滑17億澳元，是澳洲4月整體出口衰退的主要原因。儘管4月出口不如前一個月的表現，但出口總額達到314億澳元，仍保持在歷史高點附近。

澳洲4月從中國的進口額與年初相比由跌轉升。為了防止新冠肺炎疫情擴大而實施的封鎖措施帶動在家工作的需求，4月來自中國的筆電與電腦進口額大增。

澳洲將於6月4日公布4月進出口貿易額終值。

(時報資訊)