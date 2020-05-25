市場憂心「港版國安法」恐將縮緊香港社會空間，恒指繼上周五急瀉1,349點後，25日恒指持續承壓。恒指早盤開低204點，最多一度下挫410點，來到22,519點，之後A股小升，恒指也曾跟進轉升。

截至中午收盤，恒指報22,701.32點，跌228.82點或1％，大盤成交額561.23億港元。國企指數中午收報9,283.83點，跌42.95點或0.46％。

(工商 )