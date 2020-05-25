日本休閒服飾品牌優衣庫（Uniqlo）宣布表示，計劃推出利用 Airism涼感內衣產線所用布料製造口罩，以因應疫情導致防護產品激增的需求。

Fast Retailing旗下優衣庫原本對生產口罩持保留態度，但發言人指出，在收到許多客戶的要求之後，該公司決定改變心意，開始製造口罩，價格和上市時間等細節將於日後公布。

Airism內衣採取優衣庫特別開發布料，具備吸濕排熱功能，能在夏季穿戴感覺涼爽。

(工商 )