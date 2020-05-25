優衣庫將採涼感布料生產口罩 12:262020/05/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本休閒服飾品牌優衣庫（Uniqlo）宣布表示，計劃推出利用 Airism涼感內衣產線所用布料製造口罩，以因應疫情導致防護產品激增的需求。 Fast Retailing旗下優衣庫原本對生產口罩持保留態度，但發言人指出，在收到許多客戶的要求之後，該公司決定改變心意，開始製造口罩，價格和上市時間等細節將於日後公布。 Airism內衣採取優衣庫特別開發布料，具備吸濕排熱功能，能在夏季穿戴感覺涼爽。 (工商 ) #優衣庫 #布料 #生產口罩 #Airism #製造口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林警抄地下工廠 查獲劣質口罩 04:102020/05/22 地方新聞 資工彌胸前沒布料 迷你裙坐下直露腿根 17:472020/05/22 星光 八貫配息2.5元 擬年中申請上市 04:102020/05/23 證券．權證 興采董事長 陳國欽 專精機能布料 讓防護衣會呼吸 04:102020/05/25 企業經營 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 即時 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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