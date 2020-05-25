「新竹縣原住民族教育推廣中心」示意圖。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

「新竹縣原住民族教育推廣中心」鳥瞰示意圖。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣興建全國首座的「原住民族教育推廣中心」將在年底完工！縣長楊文科指出，將打造成為竹東鎮內原住民及學童第二個家，並規畫教育、職訓、文化傳承等多功能空間，讓都市原住民找到歸屬感，從傳統中找到力量。

新竹縣尖石、五峰兩個原鄉，設籍人口約1萬4千多人，不少原住民家長為給孩子更好的教育資源，就近送到竹東鎮國中小讀書的現象日益普遍，加上原鄉工作機會不多，也紛到平地就業。

縣府表示，目前設籍竹東鎮的原住民有4183人，在鎮內國中小求學的原住民學生有999人，加上在鎮內工作的流動人口有近萬人，縣議員張益生等人都希望在竹東設置原住民教育推廣中心。

縣府以竹東鎮新生路和中山路口1843平方公尺的學校用地，規畫「新竹縣原住民族教育推廣中心」，爭取教育部國教署補助1500萬元，連同自籌款3000萬元，去年1月開工，目前硬體工程已接近9成，原民處已積極向原民會及國教署爭取後續1500萬元的設備工程費。

該中心興建地上三層樓，二樓採半戶外設計型式，前廣場作為公共開放空間，建築設計隱藏了泰雅族巨石裂岩傳說，外牆近日開始畫上泰雅族及賽夏族圖騰中常見的菱形圖騰，讓原住民朋友看了很窩心，感受到祖靈的眼睛守護著城市漂流原住民。

(中時 )