罷韓投票將於6月6日舉行，中選會主委李進勇25再度南下高雄，現場勘查新設置的投開票所，他強調，選舉、罷免都是憲法賦予人民的權利，希望每個人都能珍惜自己手中的這一票，也要尊重別人手中的那一票。

李進勇說，這次罷免案投開票所設置地點都相當便利，民眾可以在高雄市選委會建置的投開票所查詢系統線上查詢外，罷免公告及投票通知單也會自5月27日起至5月31日分送各戶，方便民眾查詢各投開票所地點。

中選會表示，罷免案投開票所共建置1823所，相較於2018年地方公職人員選舉，新設或異動的投開票所總計有256所，其中168所已於今年1月11日總統立委大選時使用過，所以這次僅有88所是新設的投開票所。

據了解，李進勇上午分別到三民區、苓雅區、鳳山區等6處新增的投開票所勘查場地、投票動線及選務防疫規畫情形，由於多數是民宅，他也向提供場地的住戶感謝，其餘投開票所也要求區公所一定要安全、便利。

李進勇也提到，過去只有全國性選舉才有網路計票，但這次罷免案，為了提供最快速、最確實的選情資料，也採取網路計票，甚至有直播，讓高雄巿民即時了解。而罷免票的印製、運送也是最高規格，一定要滴水不落、萬無一失。

(中時 )