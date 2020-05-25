副總統賴清德（前方黑衣裝者）與台南市長黃偉哲（米黃夾克者）一起上香祈求台南榮民之家遷移工程順利。（程炳璋攝）

副總統賴清德（右）與台南市長黃偉哲（左）分別拿著白蘿蔔與鳳梨合影，期待台南榮民之家工程順利。（程炳璋攝）

前任台南市長賴清德執政時推動台南榮民之家遷移平實與網寮北兩營區，新址比鄰高雄榮總醫院台南分院，增闢長照中心與安養中心，他25日以副總統身分舉辦動土儀式，期待新榮家落成後達到「醫養合一」的目標。

台南榮民之家屬退輔會所有，座落東區崇明路8公頃土地，已有67年歷史，硬體設施破舊不堪，原本要花6億多元原地擴建，賴清德擔任台南市長時，認為擴建計畫將影響東區交通，緊急在決標前1周更改此案。

賴清德計畫將台南榮家從東區遷移到國防部所屬的永康區平實營區與網寮北營區，兩營區鄰近高雄榮總台南分院，前者土地興建「台南榮民之家」提供長照、養護與失智中心共450床，後者規畫「台南榮民健康服務園區」，以安養中心的模式提供有行動能力的榮民居住，共150床。

這項計畫25日動土，總經費擴大到14億8672萬元，預計3年後完工，將成為全台第一個榮家與榮民醫院鄰接的示範社區，賴清德參加動土儀式後，期待落成後達到「醫養合一」的目標。

台南市工務局表示，東區的台南榮民之家牽移後，原本空出的土地，透過都更計畫作為活用，將配合鐵路地下化工程與先進運輸系統，增設停車場與台鐵林森站，改善台南市立文化中心周邊停車問題。

(中時 )