22日南台灣豪雨，高雄積水在1天內全部消退，但網路上仍傳出假照片，造謠韓市府清淤破功，高市議會國民黨團25日開記者會，痛批罷韓陣營唱衰，將把所有網路假照片、造假淹水訊息移交檢警調查，「希望抹黑高雄的人適可而止」。

國民黨團25日上午舉行「大雨襲高屏，罷韓團體不苦民所苦，只顧唱衰高雄」記者會，總召曾俊傑表示，網路上假照片不斷，甚至拿廣州淹水的畫面謠傳是在高雄，已觸犯《災害防救法》41條散播災害謠言，國民黨議員蒐集證據，下午將赴市刑大舉報。

議員宋立彬出示臉書截圖，指反韓網友竟然寫到「爽啦等那麼久就是等淹水」、「祈求老天就讓高雄一直淹水」、「666罷韓成功」，宋立彬說，罷韓團體口口聲聲說他們最愛高雄，但遇到天災不感念市民安全，反而幸災樂禍，「請市民看看，6月6號要跟著這種團體嗎？」

「雨下在台南、屏東就是天災，下在高雄就是人禍？」議員陳若翠說，豪雨造成屏東南州鄉淹水時，縣長潘孟安跑到墾丁，跟衛福部長陳時中爭版面，網友、媒體不批評，反觀韓國瑜率領團隊四處勘災，得到的卻是造假、抹黑與造謠，真是「一樣雨，兩樣情」。

議員黃紹庭說，0522時雨量與當年823水災差不多，但過去淹水的三多商圈等地，這次都沒有淹，民進黨議員吹毛求疵，找了半天只能拿公園裡淹水的網球場做文章，「可見韓市府清淤真的有成績」，綠營黑韓無上限，國民黨團要提出嚴厲譴責。

議員邱于軒則說，包括大寮內坑等地，過去常淹水之處這次都沒淹水，民眾還特地傳訊息給她，肯定韓市府團隊的用心。

議員陳玫娟指出，0522豪雨在高雄只造成134處道路破損，全是未改善的舊有道路或施工中道路，「請市民睜開眼睛，還給認真的市府團隊一個公道」。

議員李雅靜說，高雄如果要幸福，需要的是會做事，不激化，「不要什麼事情都泛政治化」的團隊。

(中時 )