罷韓案將在6月6日舉行投票，中選會李進勇主任委員今(25)日特地南下高雄勘查新設置的投開票所是否符合規定，李進勇強調，選舉、罷免都是憲法賦予人民的權利，希望高雄市每一位市民都能珍惜自己手中這一票，也要尊重別人手中那一票。

李進勇也說，這次市長罷免案投開票所設置地點都相當便利，民眾可以在高雄市選舉委員會建置的投開票所查詢系統線上查詢外，罷免公告及投票通知單也會自5月27日起至5月31日分送各戶，方便民眾查詢各投開票所地點。

中選會表示，這次罷免案投開票所共建置1823所，相較於2018年地方公職人員選舉，新設或異動的投開票所總計有256所，其中168所已於今年1月11日總統立委大選時使用過，所以這次僅有88所是新設的投開票所。

李進勇上午前往6處新增投開票所勘查場地、投票動線及選務防疫規劃情形，包括三民區第1043號(綏遠二街12號民宅)、第1034號(熱河二街143號民宅)、第1048號(自立一路324號民宅)；苓雅區第1157號(仁智街62號民宅)、第1158號(興中一路411號民宅)；鳳山區第1374號(國昌路5巷1號旁鐵皮屋)，李進勇當場向提供場地民眾表示謝意，並指示為保障民眾權益，請高雄市選舉委員會要求各區公所務必實地勘查每一個投開票所，確實檢核無障礙設施要求，一定要給予投票人安全、便利的投開票所及完善的無障礙投票空間。

此外，李進勇今日也聽取高雄市選舉委員會簡報投開票當天電腦計票工作，投票日當天，開票完畢後各投開票所即宣布開票結果，同時指派專人，將投開票報告表送往各區選務作業中心進行登載作業，傳送至高雄市選情中心計票系統，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用的受監控個人電腦才能進系統登錄票數，並於投票日前進行2次全市模擬演練(含異常程序演練)，投開票當日也會全面監控計票設備與網路，民眾也可透過選情資訊查詢網站或Youtube直播即時獲知最新計票結果。

(中時 )