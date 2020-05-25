物流車貪快釀禍！物流業林姓司機25日上午開車行經高雄大寮台88下方道路，違規從內側車道直接右轉，後方35歲吳姓機車騎士煞車不及，滑入曳引車底盤慘遭右後輪碾壓，慘遭爆頭當場死亡；警方調查，物流司機並無酒駕，但搶快違規事證明確，將依業務過失致死罪嫌送辦。

25日早上8點24分，林園警方接獲車禍通報，到場調查發現，物流公司56歲林姓司機駕駛曳引車由高雄往屏東方向，行經188縣道與華中路口突然右轉，根據根據現場監視器畫面，後方慢車道直行的機車見右轉大車已煞車不及，連人帶車滑倒衝進大貨車底盤，騎士慘遭貨車右後輪碾過頭部，當場斃命。

警方調查，曳引車司機沒有酒駕，現場雖有右轉燈號，但依規定內側車道禁止右轉，因此林姓司機明顯違規，後續將依業務過失致死罪嫌送辦。

當地民眾將監視器畫面上傳臉書，許多網友痛罵物流業者，紛紛表示經常在路上看到這家公司的貨車闖紅燈、違規右轉，但有人分析畫面表示，機車騎士也疑似闖紅燈，另有人提醒「機車真的需要ABS，不然急煞真的會摔」、「現在不是戰那邊的錯，希望此案例能讓網友更注意行車安全」。

警方表示，該路口慢車道當時燈號有直行箭頭，因此機車騎士並沒有闖紅燈。

(中時 )