東京和周遭地區預計在周一將結束緊急事態狀況，以及日本將推出第二個追加預算案，投資信心受鼓舞，周一日經225指數開高247點，晨收漲294.6點或+1.45%，為20682.8點。東證一部指數漲18.52點或+1.25%，為1496.32點。

東京地區以及北海道即將解除緊急事態，東京地區占日本GDP的三分之一，重要性不可言喻。里昂證券分析師指出，日經指數在短線仍處於上升的趨勢。

高度週期性的航空運輸、鋼鐵，以及房地產是表現最好的分類。截至午間在主板的股票交易總金額僅為8510億日圓(約79億美元)，遠低於平均。

表現最好的個股為卡西歐漲14%，報1879日圓，東急不動產(Tokyu Fudosan)漲6.9%，報526日圓，全日空控股(Ana Holdings)漲5.9%，報2540日圓。

富士軟片由於疫情不確定，拒絕提供本年度財測，上午接續前一交易日的跌勢，暴跌3.8%，日本板硝子(Nippon Sheet Glass)跌3.4%。

(時報資訊)