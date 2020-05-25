是德科技今(25)日宣布，智邦(2345)科技選用其通用型測試和驗證平台，加速對用戶裝置(CPE)、WiFi無線存取點(AP)，以及其他無線網路設備，進行設計驗證和製造測試。

是德科技商用通訊事業群資深總監Cao Peng表示，無線產品的設計週期中，牽涉到非常廣泛的技術，是德科技提供一應俱全的全方位解決方案，可滿足無線通訊市場對5G連結和相關技術的測試需求，並充分掌握這些技術帶來的獲利潛力。是德科技表示，為了因應消費者和企業不斷升高的無線寬頻需求，無線通訊廠商正努力尋覓支援多種技術的設計驗證和製造測試解決方案， 利用是德科技測試解決方案，智邦可透過經濟有效的方式，讓創新產品在市場中捷足先登。

近來行動通訊業者和網路服務供應商(ISP)開始結合使用蜂巢和非蜂巢技術，在室內環境中提供可靠的網路連結， 是德科技測試解決方案適用於常見的硬體和軟體平台，並且支援多種技術，使得智邦科技等無線設備製造商，能夠輕易地實現最佳化的產品設計、研發和製造工作流程。

消費者和企業對於高速、可靠、無死角網路熱點連接的需求，將持續推動無線產業結合使用CPE、小型基地台和先進MIMO天線解決方案，來實現密集化網路趨勢。

ABI Research於今年1月公布的報告預測，光是5G固定無線存取裝置，其整體市場銷量將在2024年攀升到700萬個裝置，是德科技在多個技術領域均擁有專業知識和完整解決方案，可因應整體產業生態系統多元的測試需求。

(時報資訊)