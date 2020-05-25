新北市為替提供銀髮族優質運動空間，結合產、官、學、醫、民打造，全國首創的「智慧運動大學城」，市長侯友宜25日至三峽台北大學參加開幕典禮。侯友宜表示，新北市現在的動健康3.0是參考芬蘭經驗，預計今年會完成50座特色或共融公園、3座全齡化公園，期盼讓新北市58萬長者都能動起來。

侯友宜25日上午至北大運動中心參與「智慧運動大學城」開幕活動，與長者們競賽踩飛輪，奪下第3名佳績，參與競賽的的長輩們都玩得相當開心，活動熱鬧非凡。

侯友宜指出，此次設立的智慧運動大學城串聯宇康醫電、三峽區公所、臺北大學、運動中心、恩主公醫院及社區發展中心，綜合大學師生資資源專業運動指導人力挹注，打造出青銀共享的多元長者運動推廣場域。

侯友宜表示，現在新北推廣得「動健康3.0」是參照芬蘭經驗，積極佈建運動場域，除了多項特色公園，還會著手培養400位運動員、1600位佈老志工。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市除了長期運動之外，也積極推廣長者健康促進活動，盼讓長者吃得開心、吃得健康，營養均衡，打擊肌衰問題，延緩老化，保持良好機能狀態。

(中時 )