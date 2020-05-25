大陸銀保監會25日消息指出，截至今年第一季末，外資銀行在大陸共設立了41家外資法人銀行、115家外國銀行分行和149家代表處，營業性機構總數975家（含總行、分行、支行），外資銀行總資產3.58兆（人民幣，下同）；境外保險機構在大陸設立了64家外資保險機構、124家代表處和18家保險專業中介機構，外資保險公司總資產1.46兆元。

據《央視》報導，近年來，大陸銀保監會進一步擴大銀行業、保險業高水準雙向開放，加快推進銀行業、保險業形成更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放新格局。

2018年大陸銀保監會推出4個方面15條開放措施；去年，大陸銀保監會又推出19條對外開放措施，市場反應積極。目前，上述共34條開放措施涉及的法規修訂已基本完成，修訂發布了《外資銀行管理條例》、《外資保險公司管理條例》、《外資銀行管理條例實施細則》和《外資保險公司管理條例實施細則》、《外資銀行行政許可事項實施辦法》，發布了《關於明確取消合資壽險公司外資股比限制時點的通知》。

與此同時，大陸銀保監會積極審核外資機構提出的市場准入申請，推動更多對外開放實例盡早落地。去年全年和今年第一季，大陸銀保監會共批准外資銀行和保險機構27項籌建申請和26項開業申請，其中包括一批具有示範意義的申請，如全國首家外資獨資保險控股公司安聯（中國）保險控股有限公司開業等；批准外資銀行保險機構增資94.95億元。

大陸銀保監會表示，今年將繼續大力推進對外開放措施的落地，在市場准入、業務範圍、營商環境等方面進一步加大開放力度，為外資銀行保險機構在陸經營提供更多便利。同時，也將不斷完善與開放水準相適應的監管方式方法，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

(旺報 )