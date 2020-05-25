疫情摧殘航空業已經不是新鮮的話題，從飛機製造商至航空公司本身，皆難以倖免，南太平洋航空​​公司斐濟航空今(25日)宣布，將裁員公司過半人力、達51%，不只如此，剩下的員工也將減薪20%，同時公司將會安排更多債務融資，以渡過危機。

路透報導，斐濟航空執行長Andre Viljoen表示，疫情導致公司長期停止運作，這也代表我們無法為大部分員工提供工作，甚至未來一段時間也是，他表示，我們不得不透過裁員及減薪來確保公司的生存，因為公司是斐濟旅遊業的支柱。

據該公司聲明顯示，這波裁員將影響758名員工，佔公司人力51%，此外，從6月1日開始，剩下的員工也將永久減薪20%。

從公衛危機爆發以來，已有許多相關航空旅遊業傳出裁員，包括阿聯酋航空集團、空巴、波音都陸續傳出撤裁人力消息。而且，就算隨著疫情和緩，政府以實施社交距離來背書搭機安全，也不見得能幫助到航空公司獲利，澳洲航空執行長日前就表示，飛機上限制社交距離並不實際，如果強制要求，那麼恐怕讓機票漲價8至9倍，反而打壞消費者出遊興致。

(中時電子報)