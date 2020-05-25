白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）這周日好忙，接受節目專訪時，除了要為美國總統川普開放教會活動的指令澄清，還要為老闆不戴口罩的舉動辯護。

白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）24日接受福斯新聞節目專訪，為川普的解封政策辯護及澄清。

綜合美國政治新聞網站Politico、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，即便全美各地仍有新增病例以及群聚感染，美國總統川普22日仍將教堂、寺廟以及其他宗教禮拜場所列入「必要」場所，指示各州州長「馬上」開放宗教活動，還放話，如果州長們有任何問題，歡迎來電，「不過他們不會成功。」

針對川普急著重啟宗教禮拜活動，白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）昨（24）日接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時澄清，並非所有人都適合參加教會活動。

她說，「儘管在保持社交距離下，部分人參加教會活動是安全的，但對於那些身體本身有狀況的人而言並不安全。」

「那也是為什麼在解封第一階段、第二階段期間，我們要求那些身體較脆弱的人待在家中、確保自己被保護。」

另外根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當被問及川普不願戴口罩的看法時，柏克斯在節目中強調，明確的科學證據顯示，口罩能夠阻擋飛沫（Droplet）。她也為川普緩頰，相信在重要場合中，如果不能保持6英尺的社交距離，川普會戴上口罩，不過她隨後補上一句，「我並不是時時刻刻都和川普在一起，所以我不知道他是否能夠保持社交距離。」

(中時電子報)