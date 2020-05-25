白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）這周日好忙，接受節目專訪時，除了要為美國總統川普開放教會活動的指令澄清，還要為老闆不戴口罩的舉動辯護。

白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）24日接受福斯新聞節目專訪，為川普的解封政策辯護及澄清。

綜合美國政治新聞網站Politico、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，即便全美各地仍有新增病例以及群聚感染，美國總統川普22日仍將教堂、寺廟以及其他宗教禮拜場所列入「必要」場所，指示各州州長「馬上」開放宗教活動，還放話，如果州長們有任何問題，歡迎來電，「不過他們不會成功。」

針對川普急著重啟宗教禮拜活動，白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）昨（24）日接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時澄清，並非所有人都適合參加教會活動。

她說，「儘管在保持社交距離下，部分人參加教會活動是安全的，但對於那些身體本身有狀況的人而言並不安全。」

「那也是為什麼在解封第一階段、第二階段期間，我們要求那些身體較脆弱的人待在家中、確保自己被保護。」

另外根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當被問及川普不願戴口罩的看法時，柏克斯在節目中強調，明確的科學證據顯示，口罩能夠阻擋飛沫（Droplet）。她也為川普緩頰，相信在重要場合中，如果不能保持6英尺的社交距離，川普會戴上口罩，不過她隨後補上一句，「我並不是時時刻刻都和川普在一起，所以我不知道他是否能夠保持社交距離。」

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文章來源：Places of worship 'may not be safe' for some, Birx says
文章來源：Trump spends his Sunday on the golf course with PGA pro Bill Hurley lll after calling for houses of worship to reopen - but Dr. Birx gives interview warning that not everyone should attend services
文章來源：Here's what Dr. Deborah Birx had to say about Trump wearing a mask

(中時電子報)

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