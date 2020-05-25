民進黨南市黨部主委選舉落幕 黃偉哲盼一笑泯恩仇

民進黨台南市黨部主委選舉連月來相互廝殺、脣槍舌戰，昨日（24）選戰落幕由「市長派」潘新傳勝出。台南市長黃偉哲25日上午接受採訪時表示，民進黨就像是一個大家庭，只要團結合作就沒問題，儘管選舉期間風風雨雨，但仍呼籲兩方人馬「一笑泯恩仇」。

民進黨台南市黨部主委選舉24日落幕，由潘新傳對抗正國會派系支持的陳世輝，並於昨晚6時許結束開票，潘新傳以3000多票之差擊敗陳世輝。黃偉哲25日受訪時寄予厚望，希望新任主委凝聚黨內團結、和諧，也盼連月來的風雨能夠畫下句點。

黃偉哲指出，雙方都是自己的朋友，盼選舉結束後兩方一笑泯恩仇，「選完本來就應該和解。」另外，黃偉哲也稱，選舉期間自己無端捲入紛爭「很無奈」。

另外，衛福部長陳時中率「防疫五月天」23日南下墾丁，黃偉哲也公開力邀阿中部長遊台南，並稱已聯繫部長幕僚，「有可能6月6、7日能來。」不過，黃偉哲坦言，府城遊除行銷觀光美食外，「不希望行程成為部長負擔，並得到充分休息。」

至於陳時中將造訪哪些景點？台南市政府觀旅局長郭貞慧回應，將以受疫情影響較嚴重的觀光景點為優先，但目前仍無法確定部長團隊是否要過夜。

(中時 )