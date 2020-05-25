為培育電競產業人才，新北市府特別創立「新北電競基地」，2019年迄今已培育 250 位電競產業人才，2020年更攜手東森集團，並引進華碩旗下電競領導品牌ROG玩家共和國專業高規電競設備，共同打造「新北電競基地2.0」。

「新北電競基地2.0 啟動 X 電競戰隊聯名記者會」 於24日舉行，邀請到新北市長侯友宜、新北市經發局局長何怡明、華碩聯合科技開放平台總經理鐘偉剛、東森集團總裁王令麟、ahq e-Sports Club執行長林呈洋與ahq戰隊成員等嘉賓出席，宣告共同打造「新北電競基地2.0」的決心。

東森集團王令麟總裁、ahq e-Sports Club林呈洋執行長、新北市侯友宜市長、華碩聯合科技開放平台鐘偉剛總經理與ahq戰隊(前排)合影。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

對此，華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，「在電競產業尚未蓬勃發展之際，ROG玩家共和國長期深耕各類賽事與活動，至今已與全台14所大專院校成立ROG校園電競聯盟。此次攜手新北市政府成立新北電競基地，成為指定硬體品牌，提供各式電競產品，滿足所有使用需求，並將推出華碩專屬小學堂，為民眾量身訂製各類型的實務操作課程，釋放創造力與激發學習動力，希望藉此機會表達對於電競產業的長期發展與支持。」

面對疫情的延燒，基地提早部署安排，除了定期消毒基地設備，更一以貫之新北市防疫不停學、鼓勵線上學習之防疫學習超前部署政策，導入ASUS智慧型遠距視訊會議套組，助力基地疫中開設電競產業認證及多媒體數位學習課程，期透過完善的線上課程，培養專業人才，從學習到就業，提供民眾高品質電競學習體驗及教學環境。」

新北市政府不但打造舒適的電競空間，這次也大力支持臺灣本土電競賽事，與知名戰隊「ahq e-Sports Club」聯名，由隊員致贈繡有市長名字的戰服給侯友宜市長，並期許擴大推廣電競產業及展現電競新世代，吸引更多年輕族群關注市府電競活動。

新北市政府因應新冠肺炎超前部署，成立電競數位學院，提供專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競課程與ROG共同串起產官學電競人才庫，讓新北電競基地課程朝向線上數位化，讓電競普及教育能在新北起飛。ROG玩家共和國與ETtoday新聞雲也將提供新北電競數位學院優秀學員華碩CEO校園實習生優先面談招募或東森集團實習機會，以實現完整建構電競產業鏈的基地願景。

此外，新北市政府也希望，無論是學生與親子族群都能在新北電競基地享受電競樂趣與教育意義；後續將在基地推出電競小學堂講座，與大眾分享電腦DIY、水冷DIY、電競、遊戲等相關主題，同時也規畫有5場老少咸宜遊戲賽事，具體回饋新北市民及對電競有興趣的族群。

(科技)