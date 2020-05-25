看好台中沙鹿商機，國泰世華銀行提供「整棟」的金融服務。國泰世華銀25日宣布，其沙鹿分行搬遷至中山路主幹道，且是三層樓高、共200坪服務區的獨棟分行，國泰世華銀總經理李偉正表示，國泰世華銀在台全台共165間分行，為民營銀行據點最多者，就是要實現金融服務「鄰距離」。

國泰世華銀指出，台中沙鹿北接清水、大甲，南通梧棲、大肚，近台中國際機場，位處陸海空交通中心，地理位置佳；鄰近台中港區OUTLET和中科園區，是海線地區重要的文教生活區，亦是成衣批發商及中小型機械製造廠重要據點，國泰世華銀行沙鹿分行是有許多重要往來客戶的重點分行之一。

先前國泰世華銀沙鹿分行在1999年成立，已成立滿20年以上，與「鹿寮商圈」成衣批發商、機械製造廠及商貿等共同打拼，攜手轉型；國泰世華銀強調，沙鹿分行在邁向下一個20年之際，為提供更好的全金融服務體驗，規劃搬遷到全新建築。並以客戶需求為優先考量，全新分行坐落於中山路主要幹道上，沙鹿分行獨棟三層樓高的設計，規劃近兩百坪的服務空間，希望提供在地人來銀行都能安心、舒適的獨特體驗。

全新落成的國泰世華銀沙鹿分行，建築物外觀以大面落地窗搭以簡樸的水泥灰設計，希望呈現國泰集團向來給人的安心、沉穩信任感，室內灑落自然光線，營造挑高空間清爽氛圍，一樓諮詢空間，讓客戶可以從容洽辦業務、掌握市場最新脈動，同時擴充自動化服務設施、增設數位服務櫃台，協助客戶線上申辦金融業務。

分行也配置多元功能的自動化機器，提供24小時不中斷的金融服務；二樓以上是理財空間，提供理財貴賓絕佳的隱私服務，享受專屬的個人理財、企業金流管理等多重金融服務需求。

(工商 )