墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）24日（周日）表示，新冠病毒導致百業蕭條，許多非必要產業維持關閉，估計可能令該國最高100萬人失業。

墨西哥經濟在疫情爆發前就已陷衰退，多家投資銀行預期今年該國經濟衰退最高9％，明年可望逐漸復甦。

歐布拉多在電視演說指出，「我預測新冠病毒將造成100萬個工作流失，但我們會創造200萬個新工作。」

墨國總統對失業的看法，與該國商業協調委員會（CCE）預測相符。

(工商 )