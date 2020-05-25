墨西哥總統估 疫情令百萬人失去工作 12:432020/05/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）24日（周日）表示，新冠病毒導致百業蕭條，許多非必要產業維持關閉，估計可能令該國最高100萬人失業。 墨西哥經濟在疫情爆發前就已陷衰退，多家投資銀行預期今年該國經濟衰退最高9％，明年可望逐漸復甦。 歐布拉多在電視演說指出，「我預測新冠病毒將造成100萬個工作流失，但我們會創造200萬個新工作。」 墨國總統對失業的看法，與該國商業協調委員會（CCE）預測相符。 (工商 ) #該國 #墨西哥總統 #歐布拉多 #新冠病毒 #失業 也許您會感興趣 推薦閱讀 擺脫新冠病毒 羅斯福號重返大海 16:302020/05/21 軍事 小心粉紅色眼睛！醫：新冠病毒「這能力」比SARS強太多 17:452020/05/21 生活 新冠病毒影響 藍嶺號旗艦航行時間破紀錄 20:082020/05/21 軍事 協助新冠病毒入侵人體 研究曝關鍵是它 22:142020/05/21 生活 美國上周初領失業救濟人數達244萬人 23:012020/05/21 財經 受疫情影響 4月失業率升破4％ 近7年同月新高 16:342020/05/22 財經 哈佛教授澄清誤傳：從未懷疑新冠病毒源自武漢 20:382020/05/22 兩岸 服羥氯喹19年女子確診新冠病毒：川普讓人抓狂 23:112020/05/22 兩岸 4月失業率升破4％ 七年同期最高 04:102020/05/23 財經要聞 疫情搗亂 失業率飆破4％ 04:102020/05/23 社會新聞 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 快來對獎！3、4月統一發票千萬獎號91911374 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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